Определите размер следующих стихотворных строк: "Мой дядя самых честных правил." "??ой первый друг,мой друг бесценный" "Мороз и солнце;день чудесный" "Простите,верные дубравы" МНЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО
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Определите размер следующих стихотворных строк: "Мой дядя самых честных правил." "??ой первый друг,мой друг бесценный" "Мороз и солнце;день чудесный" "Простите,верные дубравы" МНЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех предложениях размер - ямб
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