Определите разряд прилагательного как это зделать на вот эти слова немагу помоги??е пожалуйста Синий, стеклянный, лисий, бродячий, правдивый, кленовый, молчаливый, речевой, красный, деревянный, медвежий, воздушный, скоростной, ...

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Определите разряд прилагательного как это зделать на вот эти слова немагу помоги??е пожалуйста Синий, стеклянный, лисий, бродячий, правдивый, кленовый, молчаливый, речевой, красный, деревянный, медвежий, воздушный, скоростной, счастливый, центральный, словарный.

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