определите разряды причастий:1)первые письменные упоминания о самоваре, встречающиеся в "Описи имущества Онежского второклассного монастыря, относятся к середине 18 века. 2)чисто русское изобретение -самовар-кухня, состоящий из нескольких отделений. 3) для этого делали прямоугольные самовары с отвинчивающимися ножками.