Определите схему предложения:Блеском,шумом листвы наполняет леса золотистый

Определите схему предложения:Блеском,шумом листвы наполняет леса золотистый

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А и ещё :этот солнечный ветреный день.
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