Определите силу тока, если за 10 с через сечение проводника прошло 30 кл

Определите силу тока, если за 10 с через сечение проводника прошло 30 кл

Ответ(ы):

Ответил Гость:
q=30Кл l=q/t; t=10c l=30Кл/10с=3А l=? ответ:l=3 А
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