Определите, сколько всего всего игрушек купили в детский садик , если мячей было куплено 20% от всех игрушек , 14 кукол и 5/8 всех игрушек составили машинки .
Определите, сколько всего всего игрушек купили в детский садик , если мячей было куплено 20% от всех игрушек , 14 кукол и 5/8 всех игрушек составили машинки .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
20% : 100%=1/5 всех игрушек составили мячи 1/5+5/8=8/40+25/40=33/40 - мячи и машинки 1-33/40=7/40 - эта часть-куклы 14*40:7=80 всего игрушек купили в детский сад проверка 80*0,2=16 мячей 80:8*5=50 машинок 50+16+14=80 игрушек