Определите скорость течения реки,если теплоход проходит за суткипо течению 600км,а против течения 336км за то же время Х1= -35+12t X2=35+10t
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Определите скорость течения реки,если теплоход проходит за суткипо течению 600км,а против течения 336км за то же время Х1= -35+12t X2=35+10t
Ответ(ы):
Гость:
Пусть х - расстояние, проходимое теплоходом за день, а y - расстояние, проходимое течением за день. Тогда получается: x+y=600 и x-y=336 2y=600-336 2y=264 y=132 км Отсюда скорость течения равна 132/24=5,5км/ч
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