Определите способ словообразования 1)подземный,глубина,универмаг,сохранение,постель,взрыв,долголетие,небрежность,предыстория , легкорастворимый,МВД,вечером , 2)глупыш,вуз,св ежесть,словосочетание,бессмертие ,постепенн...
Определите способ словообразования 1)подземный,глубина,универмаг,сохранение,постель,взрыв,долголетие,небрежность,предыстория , легкорастворимый,МВД,вечером , 2)глупыш,вуз,св ежесть,словосочетание,бессмертие ,постепенно,некуда,разбойник,беличий,медлительный,циркач,ООН,столовая.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1)приставочно-суффиксальный