Определите спряжение глаголов. Образуйте от глаголов указанные причастия. Обозначьте суффиксы, при помощи которых они образованы. 2.Действительные причастия прошедшего времени: Повлиять, вернуться, увидать, увидеться, повер...

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Определите спряжение глаголов. Образуйте от глаголов указанные причастия. Обозначьте суффиксы, при помощи которых они образованы. 2.Действительные причастия прошедшего времени: Повлиять, вернуться, увидать, увидеться, поверить,внести, вынести, выехать, позвать, вмешаться. 3.Действительные причастия настоящего и прошедшего времени: Бросать, зависеть,желать, говорить, молчать. волноваться,строить, бороться, тревожить, тревожиться, клеить, слышать,стлать, держаться, ненавидеть. ПОМОГИТЕ ПЖ СРОЧНО!!!

Автор: Гость