Определите спряжение глаголов. Образуйте от глаголов указанные причастия. Обозначьте суффиксы, при помощи которых они образованы. 2.Действительные причастия прошедшего времени: Повлиять, вернуться, увидать, увидеться, повер...
Русский язык
Определите спряжение глаголов. Образуйте от глаголов указанные причастия. Обозначьте суффиксы, при помощи которых они образованы. 2.Действительные причастия прошедшего времени: Повлиять, вернуться, увидать, увидеться, поверить,внести, вынести, выехать, позвать, вмешаться. 3.Действительные причастия настоящего и прошедшего времени: Бросать, зависеть,желать, говорить, молчать. волноваться,строить, бороться, тревожить, тревожиться, клеить, слышать,стлать, держаться, ненавидеть. ПОМОГИТЕ ПЖ СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1 спр, повлиявший - вш; 1 спр, вернувшийся - вш; 1 спр, увидавший - вш; 2 спр, нельзя образовать; 2 спр, поверивший - вш; 1 спр, внесший - ш; 1 спр, вынесший - ш; 1 спр, выехавший - вш; 1спр, позвавший - вш; 1 спр, вмешавшийся - вш; 2) 1 спр, бросающий - ющ, бросавший - вш; 2 спр, зависящий - ящ, зависевший - вш; 1 спр, желающий - ющ, желавший - вш; 2 спр, говорящий - ящ, говоривший - вш; 1 спр, молчащий - ащ, молчавший - вш; 1 спр, волнующийся - ющ, волновавшийся - вш; 2 спр, строящий - ящ, строивший - вш; 1 спр, борющийся - ющ, боровшийся - вш; 2 спр, тревожащий - ащ, тревоживший; 2 спр, тревожащийся - ащ, тревожившийся - вш; 2 спр, клеящий - ящ, клеивший - вш; 2 спр, слышащий - ащ, слышавший - вш; 1 спр, нельзя образовать, стлавший; 2 спр, держащийся - ащ, державшийся - вш; 2 спр, ненавидящий - ащ, ненавидевший - вш
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