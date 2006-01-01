Определите спряжение каждого глагола.Где можно,измените предложение так, чтобы г??аголы стояли в том же лице,но в множественном числе.Запишите новый вариант текста.Выделите окончания глаголов, укажите лицо и спряжение каждого и...

Русский язык

Определите спряжение каждого глагола.Где можно,измените предложение так, чтобы г??аголы стояли в том же лице,но в множественном числе.Запишите новый вариант текста.Выделите окончания глаголов, укажите лицо и спряжение каждого из них. Уже семнадцатый день я нахожусь в дороге.Озеро Байкал существует много миллионов лет.В нём встречается редкая рыба,попадаются и морские животные.

Автор: Гость