Определите среди приведённых ниже соединений, представленных в виде углеродных скелетов гомологи и изомеры и назовите их по международной номенклатуре.

Химия

Определите среди приведённых ниже соединений, представленных в виде углеродных скелетов гомологи и изомеры и назовите их по международной номенклатуре.

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