Определите среди приведённых ниже соединений, представленных в виде углеродных скелетов гомологи и изомеры и назовите их по международной номенклатуре.
Химия
Определите среди приведённых ниже соединений, представленных в виде углеродных скелетов гомологи и изомеры и назовите их по международной номенклатуре.
Ответ(ы):
Гость:
1. гомологи - а пентанол-1 и б бутанол-2 2.изомеры пентанола а-пентанол-1 в-изопентанол-1 г-изопентанол-3 д- 3-метилбутанол-1 е- 2метилбутанол-1 ж= 2.2-диметилпропанол-1 3.изомеры бутанола б-бутанол-1 з-2-метилпропанол-2 и 2-метилпропанол-2
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