Определите среднегодовую стоимость основных фондов и их стоимость на конец года, если известно что стоимость на начало года составила 100млн. руб, к началу 2 квартала введено основных фондов на 10 млн.руб,к началу 3 ...
Определите среднегодовую стоимость основных фондов и их стоимость на конец года, если известно что стоимость на начало года составила 100млн. руб, к началу 2 квартала введено основных фондов на 10 млн.руб,к началу 3 квартала введено основных фондов на 5 млн.руб
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ф=100+10*6/12-15/12=103,75 Фнк=100+10-5=105,105