Определите среднегодовую стоимость основных фондов и их стоимость на конец года, если известно что стоимость на начало года составила 100млн. руб, к началу 2 квартала введено основных фондов на 10 млн.руб,к началу 3 квартала введено основных фондов на 5 млн.руб