Определите среднюю кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрации молекул при температуре 290К и давление0,8МПа

Физика

Определите среднюю кенетическую энергию молекул одноатомного газа и концентрации молекул при температуре 290К и давление0,8МПа

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