ОПРЕДЕЛИТЕ СРОЧНО ПРОБЛЕМУ ВЫСКАЗЫВАНИЯ Л.Н. ТОЛСТОЙ. " ПРОГРЕСС СОСТОИТ ВО ВСЁ БОЛЬШЕМ И БОЛЬШЕМ ПРЕОБЛАДАНИИ РАЗУМА НАД ЖИВОТНЫМ ЗАКОНОМ БОРЬБЫ

Разное
ОПРЕДЕЛИТЕ СРОЧНО ПРОБЛЕМУ ВЫСКАЗЫВАНИЯ Л.Н. ТОЛСТОЙ. " ПРОГРЕСС СОСТОИТ ВО ВСЁ БОЛЬШЕМ И БОЛЬШЕМ ПРЕОБЛАДАНИИ РАЗУМА НАД ЖИВОТНЫМ ЗАКОНОМ БОРЬБЫ
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Ответ(ы):
Гость:
Проблема:Все люди на Земле должны обладать рациональным мышлением,а не мыслить на инстинктивным уровне как животное.
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