Определите степень окисления атомов в следующих соединениях LiH,Al4Cl3,PH3,FeO,BaO,H2S,NaNO3,CuSO4.

Гость: Гость:

LiH=у Li+1,у Н-1т.е. Al4Cl3=у Al+3,,Cl-4 PH3=у Р+3,Н-1 FeO=Fe+2,o=-2 BaO=Ba+2,O-2 H2S=H+1,S-2 NaNO3=Na+1,NO3-1 CuSO4=Cu+2,So4-2 Записывать надо немного по-другому.Например,Liи наверху +