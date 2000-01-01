Определите степень окисления следующих элементов: Cl2, CuO, CuCl, Fe, Fe(NO3)3, FeBr, NaCl, HCl, H2SO4, H2O, NaAlO4, Br2, NaClO3, NaOCl, NaOH, NaI, SO2, I2. P.S помогите пож алуйста) Химия не мое...
Определите степень окисления следующих элементов: Cl2, CuO, CuCl, Fe, Fe(NO3)3, FeBr, NaCl, HCl, H2SO4, H2O, NaAlO4, Br2, NaClO3, NaOCl, NaOH, NaI, SO2, I2. P.S помогите пож алуйста) Химия не мое...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Cl2= 0 CuO = Cu+2; O-2 CuCl= Cu+1; Cl-1 Fe=0 Fe(NO3)3= Fe+3 ;N+5; O-2 FeBr=FeBr2 должно быть Fe+2; Br-1 NaCl= Na+1 Cl-1 Br2= 0 HCl= +1;;;-1 H2SO4= H+1; S+6 ;O-2