Определите суффиксы. С формулируйте значение суффикса в словах первой группы. Сохраняется ли это значение в словах второй группы. Почему? Ушко(ребенка)-(игольное) ушко. Головка (ребенка)-головка (лука). (Танина) куколка- куколк...
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Определите суффиксы. С формулируйте значение суффикса в словах первой группы. Сохраняется ли это значение в словах второй группы. Почему? Ушко(ребенка)-(игольное) ушко. Головка (ребенка)-головка (лука). (Танина) куколка- куколка насекомова.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.ушк - корень о - окончание. 2.уш -- корень ,к -- суфикс,о -- окончание 3.голов - корень, к -суфф. а - оконч. 4.головк - корень(по моему) а оконч. 5.кукол - корень, к- суфф. а - оконч. 6.куколк корень - а оконч.
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