Определите суффиксы. С формулируйте значение суффикса в словах первой группы. Сохраняется ли это значение в словах второй группы. Почему? Ушко(ребенка)-(игольное) ушко. Головка (ребенка)-головка (лука). (Танина) куколка- куколк...

Гость: Гость:

1.ушк - корень о - окончание. 2.уш -- корень ,к -- суфикс,о -- окончание 3.голов - корень, к -суфф. а - оконч. 4.головк - корень(по моему) а оконч. 5.кукол - корень, к- суфф. а - оконч. 6.куколк корень - а оконч.