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Определите тип связи в молекуле k2o и нарисуйте схему ее образования
Определите тип связи в молекуле k2o и нарисуйте схему ее образования
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тип связи - ионная Схема образования: : K:O:K :
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