Определите типы речи, составляющие фрагмент. Выделив "данное" и "новое" в предложениях, охарактеризуйте значение в каждом из типов речи. "Расыпанное" предложение составтье самостоятельно, учитывая, что у автора в нём был испол...

Русский язык

Определите типы речи, составляющие фрагмент. Выделив "данное" и "новое" в предложениях, охарактеризуйте значение в каждом из типов речи. "Расыпанное" предложение составтье самостоятельно, учитывая, что у автора в нём был использован обратный порядок слов. Я осмотрел свой единственный костюм...Он заметно сдал. Брюки внизу порвались и замахрились. Пиджак коробился и блестел на спине и локтях. И вот я стиснул зубы, напрягся, взял в руки ножницы, иголку с ниткой и принялся за роботу. К утру я отпарил утюгом ветхую ткань. Она благородно заблестела (висел, новёхонький, передо мной, почти костюм).

Автор: Гость