Определите типы речи, составляющие фрагмент. Выделив "данное" и "новое" в предложениях, охарактеризуйте значение в каждом из типов речи. "Расыпанное" предложение составтье самостоятельно, учитывая, что у автора в нём был испол...
Русский язык
Определите типы речи, составляющие фрагмент. Выделив "данное" и "новое" в предложениях, охарактеризуйте значение в каждом из типов речи. "Расыпанное" предложение составтье самостоятельно, учитывая, что у автора в нём был использован обратный порядок слов. Я осмотрел свой единственный костюм...Он заметно сдал. Брюки внизу порвались и замахрились. Пиджак коробился и блестел на спине и локтях. И вот я стиснул зубы, напрягся, взял в руки ножницы, иголку с ниткой и принялся за роботу. К утру я отпарил утюгом ветхую ткань. Она благородно заблестела (висел, новёхонький, передо мной, почти костюм).
Ответ(ы):
Гость:
Данный текст составляют два типа речи: повествование и описание. Рассыпанное предложение с учетом авторского порядка слов: Почти новёхонький костюм висел передо мной. Я (данное) осмотрел свой единственный костюм. Он (данное) заметно сдал (новое). Брюки (данное) внизу порвались и замахрились (новое). Пиджак (данное) коробился и блестел на спине и локтях (новое). И вот я (данное) стиснул зубы, напрягся (новое), взял в руки ножницы, иголку с ниткой и принялся за роботу. К утру я (данное) отпарил утюгом ветхую ткань (новое) Она (данное) благородно заблестела . Почти новёхонький костюм висел (новое) передо мной (данное).
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