Определите ток в первой ветви цепи из пяти параллельно соединенных резисторов одного номинала в 5 Ом если ток через третий резистор равен 2А, к цепи приложено напряжение 10 В?
Определите ток в первой ветви цепи из пяти параллельно соединенных резисторов одного номинала в 5 Ом если ток через третий резистор равен 2А, к цепи приложено напряжение 10 В?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ток в ветви при параллельном соединении равен U общ=10 В разделить на сопротивление ветви.Тогда I1=Uобщ/R1=10/5=2 A .(В Вашем случае токи во всех ветвях равны.)