Определите удельное сопротивление проводника, если его длина 1,2 м, площадь попере??ного сечения 0.4 мм^2,а сопротивление 1 ом
Физика
Определите удельное сопротивление проводника, если его длина 1,2 м, площадь попере??ного сечения 0.4 мм^2,а сопротивление 1 ом
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Определите удельное сопротивление проводника, если его длина 1,2 м, площадь попере??ного сечения 0.4 мм^2,а сопротивление 1 ом
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