Определите уровень воспитания и образования,ценности жизни и черты характера Екатерины 2

Разное
Определите уровень воспитания и образования,ценности жизни и черты характера Екатерины 2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Екатерина 2 ( она же Екатерина Великая, София Августа в католичестве) была воспитана в немецкой семье князя Ангальт-Цербского. Всё своё детсво София провела на домашнем обучении. Ещё в раннем возрасте она была довольно любознательна, имела большую тягу к знаниям. После прибытия в Россию в юном возрасте в качестве невесты Павла 3 она сразу же начала изучать русский язык, историю, православие. К её основным чертам характера нельзя не отнести ум, хитрость. Ведь она смогла устроить интригу переворота и стать императрицей вместо своего мужа, что у неё и вышло. Екатерина хотела продолжить дело Петра 1 о взаимоотношениях с Европой и сравнять Россию с её уровнем. Была умелым политиком, как во внешней так и во внутренней сфере.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Пеппи в день рождения своей лошади заплела её хвост в 26 косичек, а гриву в 34 косички.Она украсила 18 косичек красными розочками, а остальные коси...
Ответить
Разное
У Миши 8 яблок у Маши в 2 раза больше чем у Миши. Сколько всего яблок у ребят? 1) решите задачу по действиям.
Ответить
Разное
ДАЮ 60 баллов!!!Как лучше шутка кирила Петровича изменила отношение действующих лиц друг другу?(роман А.С.Пушкина Дубровский)
Ответить
Разное
Составте маленький текст на тему Я люблю свою родину
Ответить
Разное
Мальчики прыгали в длину с места .Кто из них занял первое ,второе и третье место, если длина прыжка Васи была равна 85 см Вити -91 см,а Юры -9 дц?к...
Ответить
Разное
С какой целью Правдин приезжает в имение Простаковых?
Ответить
Разное
Как пишить по башкирски имя разалия
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста. Приведите несколько примеров современной музыки которая символизирует власть.помогите очень срочно нужно
Ответить
Разное
Ребят помогите найти с решением НОК 45000 1404
Ответить
Разное
Мтін бойынша сйлемдері аятадар. 1. Десаулыты жасы болуы ... 2. Дрыс таматану ..., ... 3. ..., ..., ... таматы кнде бір мезгілде ішу керек. 4. ... ...
Ответить