Определите уровень воспитания и образования,ценности жизни и черты характера Екатерины 2
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Определите уровень воспитания и образования,ценности жизни и черты характера Екатерины 2
Ответ(ы):
Гость:
Екатерина 2 ( она же Екатерина Великая, София Августа в католичестве) была воспитана в немецкой семье князя Ангальт-Цербского. Всё своё детсво София провела на домашнем обучении. Ещё в раннем возрасте она была довольно любознательна, имела большую тягу к знаниям. После прибытия в Россию в юном возрасте в качестве невесты Павла 3 она сразу же начала изучать русский язык, историю, православие. К её основным чертам характера нельзя не отнести ум, хитрость. Ведь она смогла устроить интригу переворота и стать императрицей вместо своего мужа, что у неё и вышло. Екатерина хотела продолжить дело Петра 1 о взаимоотношениях с Европой и сравнять Россию с её уровнем. Была умелым политиком, как во внешней так и во внутренней сфере.
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