Определите ускорение падающего тела , если его масса 900 грамм , сила сопротивления воздуха 0,002 кН?

Гость: Гость:

Дано: m=900 г F1=0,002 кН g=10м/c^2 (Постоянная величина, если тело на Земле) Fтяжести-? a-? СИ: 900/1000=0,9 кг 0,002*10^3=2Н Решение: Найдем вначале силу притяжения Fтяж=mg Fтяж=0,9*10=9Н Теперь найдем равнодействующую силу Так как векторы сопротивления воздуха и силы притяжение направлены в разные стороны, то находим их разность. Fравнодействующая=Fтяжести-F1 Fравн=9-2=7Н Fравнодействующая=m*a(По второму закону Ньютона) Выводим формулу ускорения: a=F/m a=7/0,9 a=7,7 м/с^2 (На целое число не делится)