Определите ускорение падающего тела , если его масса 900 грамм , сила сопротивления воздуха 0,002 кН?
Физика
Определите ускорение падающего тела , если его масса 900 грамм , сила сопротивления воздуха 0,002 кН?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=900 г F1=0,002 кН g=10м/c^2 (Постоянная величина, если тело на Земле) Fтяжести-? a-? СИ: 900/1000=0,9 кг 0,002*10^3=2Н Решение: Найдем вначале силу притяжения Fтяж=mg Fтяж=0,9*10=9Н Теперь найдем равнодействующую силу Так как векторы сопротивления воздуха и силы притяжение направлены в разные стороны, то находим их разность. Fравнодействующая=Fтяжести-F1 Fравн=9-2=7Н Fравнодействующая=m*a(По второму закону Ньютона) Выводим формулу ускорения: a=F/m a=7/0,9 a=7,7 м/с^2 (На целое число не делится)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Наличие какого специфического образования доказывает исчезновение из поля зрения одной из двух изображенных на ресунке фигур?
Литература
Как изображено сражение герды с передовыми отрядоми. Снежной королевы ? какие сил?? помогают герде . Запиши ключевые слова Прочитала всю сказку н...
Математика
Прямые a и b перпендикулярны прямой с , прямая d пересекают прямую a . пересекает ли прямая d прямую b