Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского общества:А)Заложила основы становления рыночных отношений Б)Усилился партийный дик тат в духовной жизни общества В)Были созданы предпосылки для пе...

Определите, в чем состоит значение перестройки в жизни Советского общества:А)Заложила основы становления рыночных отношений Б)Усилился партийный дик тат в духовной жизни общества В)Были созданы предпосылки для перехода в демократии Г)Началось возрождение многопартийности.

Значение перестройки в жизни Советского общества заключалось в том,что: А)Были заложены основы становления рыночных отношений Б)Усилился партийный диктат в духовной жизни общества В)Были созданы предпосылки для перехода в демократии На этот вопрос подходит 3 ответа.