Определите в ядрах атомов каких элементов содерджиться больше нейтронов: а)#9 и #10; б)#17 и #18; в)#18 и #19. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО!!!!!

Химия
Определите в ядрах атомов каких элементов содерджиться больше нейтронов: а)#9 и #10; б)#17 и #18; в)#18 и #19. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,2 10,3 17 18,4 18 19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Какое название носила категория крестьян, взявших купу?
Ответить
Английский язык
Complete the text with the words Помогите пж быстрее Зарания СПС
Ответить
Математика
Как умножать дроби объясните
Ответить
Русский язык
Образуйте с помощью приставок по три слова с указанным значением так, чтобы корен?? начинался на согласную. С ( соединить ) про ( двигаться сквозь ...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста. Вода при замерзании увеличивает свой объём на 1/11. на какую ??асть уменьшится объём льда при превращении его в воду?
Ответить