Определите в ядрах атомов каких элементов содерджиться больше нейтронов: а)#9 и #10; б)#17 и #18; в)#18 и #19. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО!!!!!
Химия
Определите в ядрах атомов каких элементов содерджиться больше нейтронов: а)#9 и #10; б)#17 и #18; в)#18 и #19. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9,2 10,3 17 18,4 18 19
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