Определите в ядрах атомов каких элементов содерджиться больше нейтронов: а)#9 и #10; б)#17 и #18; в)#18 и #19. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО!!!!!

Химия

Определите в ядрах атомов каких элементов содерджиться больше нейтронов: а)#9 и #10; б)#17 и #18; в)#18 и #19. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! СРОЧНО!!!!!

Автор: Гость