Определите, в каких предложениях есть инверсия и запишите их. 1) Сметливость его и тонкость чутья меня поразили. (А. Пушкин) 2) Тяжёлая и сильная рыба бросилась в кучу под берег. (К. Паустовский) 3) Вдруг послышался треск сучь...
Русский язык
Определите, в каких предложениях есть инверсия и запишите их. 1) Сметливость его и тонкость чутья меня поразили. (А. Пушкин) 2) Тяжёлая и сильная рыба бросилась в кучу под берег. (К. Паустовский) 3) Вдруг послышался треск сучьев и чьё-то прерывистое дыхание. (В. Арсеньев) 4) Чуден Днепр при тихой погоде... (Н.Гоголь)
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..... ... есть..,.,..,.....................,..,.......и вопще не......
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