Определите, в каких предложениях есть инверсия и запишите их. 1) Сметливость его и тонкость чутья меня поразили. (А. Пушкин) 2) Тяжёлая и сильная рыба бросилась в кучу под берег. (К. Паустовский) 3) Вдруг послышался треск сучь...

Русский язык

Определите, в каких предложениях есть инверсия и запишите их. 1) Сметливость его и тонкость чутья меня поразили. (А. Пушкин) 2) Тяжёлая и сильная рыба бросилась в кучу под берег. (К. Паустовский) 3) Вдруг послышался треск сучьев и чьё-то прерывистое дыхание. (В. Арсеньев) 4) Чуден Днепр при тихой погоде... (Н.Гоголь)

Автор: Гость