Определите в каком слове происходит озвончание А)рог. B)князь C)молотьба D)стирка E)солнце
Русский язык
Определите в каком слове происходит озвончание А)рог. B)князь C)молотьба D)стирка E)солнце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется - молотьба, так как после мягкого согласного "ть", буква "б" так и произноситься, а "б" -звонкая
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