Определите в каком слове происходит озвончание А)рог. B)князь C)молотьба D)стирка E)солнце

Русский язык
Определите в каком слове происходит озвончание А)рог. B)князь C)молотьба D)стирка E)солнце
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется - молотьба, так как после мягкого согласного "ть", буква "б" так и произноситься, а "б" -звонкая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
В каком произведении звучит мечта автора о прекрасной поре в жизни народа? неизве??тный цветок железная дорога левша.
Ответить
Математика
Длина прямоугольника участка земли 294м ширина на 113 м меньше чем длина найти пирим??тр участка
Ответить
Математика
Приведите дроби к наииеньшему знаменателю: 5\7 и 1\2, 7\20 и 1/15
Ответить
Алгебра
Найти область определения функции f(x)=3\x^2+4
Ответить
Геометрия
Прямоугольник со сторонами 1 и 2 вращается вокруг меньшей стороны. Найдите длину о??ружности, лежащей в основании полученного тела
Ответить