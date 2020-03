Определите в следующих предложениях видовременные формы глаголов и укажите их инфинитив: 1. I get the train to work every day and the fare is quite expensive. 2. I have been writing this for hours and it’s still not right. 3. H...

Английский язык

Определите в следующих предложениях видовременные формы глаголов и укажите их инфинитив: 1. I get the train to work every day and the fare is quite expensive. 2. I have been writing this for hours and it’s still not right. 3. He’s only just got home. 4. Dan is sleeping in the living room while we redecorate his bedroom.

