Определите важные порты, которые после распада СССР остались за пределами России.

Разное
Определите важные порты, которые после распада СССР остались за пределами России.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
После распада СССР за пределами России остались такие важные порты как: Одесса, Ильичевск, Рига, Таллинн, Клайпеда, Вентспилс и др. Для отправки и прибытия грузов Россия вынуждена была использовать порты сопредельных государств: Украины, Литвы, Латвии, Эстонии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Что такое научная гипотеза
Ответить
Разное
Массовая доля S в веществе FeS
Ответить
Разное
Помогите пожалуйста! Нужно указать знак синуса, косинуса и тангенса острого и тупого угла
Ответить
Разное
В каком году появились первые люди?
Ответить
Разное
Стальную и свинцовую гири массой 1 кг прогрели в кипящнй воде, а затем поставили на лед. под какой из гирь растает больше лед?
Ответить
Разное
Хто брав участь у викупі Шевченка?
Ответить
Разное
Выполните действия: а) (2/5-13/17)+11/19
Ответить
Разное
Перечислить проблемы произведения Капитанская дочка
Ответить
Разное
Какой из фразеологизмов является заимствованным. ходячая энциклопедия брать на буксир Альфа и Омега Без задних ногПомогите плиз)))) ...
Ответить
Разное
Выберите лишнее звено и обьясните ваш выбор 1.Экватор,меридиан,Южный тропик,Северный полярный круг,географическая широта 2.Восточно-Европейская рав...
Ответить