Определите важные порты, которые после распада СССР остались за пределами России.

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После распада СССР за пределами России остались такие важные порты как: Одесса, Ильичевск, Рига, Таллинн, Клайпеда, Вентспилс и др. Для отправки и прибытия грузов Россия вынуждена была использовать порты сопредельных государств: Украины, Литвы, Латвии, Эстонии.