Определите Валентность:

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Если это то вот Валентность можно определить также с помощью таблицы Менделеева - № группы у многих элементов совпадает с валентностью. У кальция, цинка - 2, у алюминия - 3, у фосфора -5. ПО формуле: у кислорода валентность 2,хотя он и в 6 группе ( почему, потом расскажут!). Известную валентность умножаем на количество атомов кислорода (1). Получили 2(общий множитель) Делим на 1 (число атомов цинка).Валентность цинка =2. Попробуй по этой схеме посчитать валентности в Аl2O3 (3х2 9вал. О)=6; 6:2=3( вал. Аl)