Определите велечину угла 1/10 которого равна 15 градусам ,2 /5 которого равны 8 градуса 6/7 которого равна 12 градусам ,9/11 которого равна 18 градусам

Математика

Определите велечину угла 1/10 которого равна 15 градусам ,2 /5 которого равны 8 градуса 6/7 которого равна 12 градусам ,9/11 которого равна 18 градусам

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