Определите велечину угла 1/10 которого равна 15 градусам ,2 /5 которого равны 8 градуса 6/7 которого равна 12 градусам ,9/11 которого равна 18 градусам
Математика
Определите велечину угла 1/10 которого равна 15 градусам ,2 /5 которого равны 8 градуса 6/7 которого равна 12 градусам ,9/11 которого равна 18 градусам
Ответ(ы):
Гость:
1. 150 2.8:2*5=20 3. 12:6*7=14 4. 18:9*11=22
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