Определите вес воздуха в самой малой комнате вашего дома . Плотность воздуха прин??ть при нормальных условиях и посмотреть в таблице.

Физика

Определите вес воздуха в самой малой комнате вашего дома . Плотность воздуха прин??ть при нормальных условиях и посмотреть в таблице.

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