Определите вес воздуха в самой малой комнате вашего дома . Плотность воздуха прин??ть при нормальных условиях и посмотреть в таблице.

Физика
Определите вес воздуха в самой малой комнате вашего дома . Плотность воздуха прин??ть при нормальных условиях и посмотреть в таблице.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 кг на метр.........................
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