Определите вид причастия. 1.читающий, решавший, хранимый, сеянный. 2. прочитавший, р??шивший, сохраненный, засеянный. А . несовершенный вид. Б. совершенный вид.

Русский язык
Определите вид причастия. 1.читающий, решавший, хранимый, сеянный. 2. прочитавший, р??шивший, сохраненный, засеянный. А . несовершенный вид. Б. совершенный вид.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.страдательное,действительное,страдательное,страдательное; 2.действительное,действительное,страдательное,страдательное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Два веселі їжаки. Накололи на голки. Всі листки. І сказали: - Ми - кущi. Золоті у нас п??ащi. На дощi. визначити відмінки іменників
Ответить
Информатика
Помогите пожалуйста! Как исправить ошибку в коде программы? (чтобы программа расп??знавала IOResult )
Ответить
Математика
Число 3 сначала увеличили в 3 раза а потом еще в несколько раз. В итоге получилось 63 во сколько раз увеличили число на втором этапе преобразования
Ответить
Алгебра
4x+7=0; 9-2(-4x+7)=7 решите уравнения
Ответить
Математика
Представте в виде десятичной дроби число 4,5
Ответить