Определите вид причастия. 1.читающий, решавший, хранимый, сеянный. 2. прочитавший, р??шивший, сохраненный, засеянный. А . несовершенный вид. Б. совершенный вид.
Русский язык
Определите вид причастия. 1.читающий, решавший, хранимый, сеянный. 2. прочитавший, р??шивший, сохраненный, засеянный. А . несовершенный вид. Б. совершенный вид.
Ответ(ы):
Гость:
1.страдательное,действительное,страдательное,страдательное; 2.действительное,действительное,страдательное,страдательное.
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