Определите время глаголов. Из далекой Африки,с южных берегов Каспия отправились птицы в далекий путь. Первыми прилетели грачи. Шумно вьют на высоких деревьях свои лохматые гнезда.За грачами скоро прилетят скворцы,покажутся на ...

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Определите время глаголов. Из далекой Африки,с южных берегов Каспия отправились птицы в далекий путь. Первыми прилетели грачи. Шумно вьют на высоких деревьях свои лохматые гнезда.За грачами скоро прилетят скворцы,покажутся на весенних проталинах первые жаворонки.

Автор: Гость