Определите время глаголов. Из далекой Африки,с южных берегов Каспия отправились птицы в далекий путь. Первыми прилетели грачи. Шумно вьют на высоких деревьях свои лохматые гнезда.За грачами скоро прилетят скворцы,покажутся на ...
Русский язык
Определите время глаголов. Из далекой Африки,с южных берегов Каспия отправились птицы в далекий путь. Первыми прилетели грачи. Шумно вьют на высоких деревьях свои лохматые гнезда.За грачами скоро прилетят скворцы,покажутся на весенних проталинах первые жаворонки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отправились прош.вр, прилетели прош.вр, вьют наст.вр., прилетят будующ.вр., покажутся буд.вр.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Луч ОС- биссектриса угла АОК. угол АОК=90 градусов. Проведите биссектрису ОВ угла СОК и найдите величину угла СОВ
Математика