Определите высоту с которой упало тело если в момент удара о землю его скорость равна 25 м/с. Сколько времени падало тело Детальное решение, пожалуйста :)

Физика

Определите высоту с которой упало тело если в момент удара о землю его скорость равна 25 м/с. Сколько времени падало тело Детальное решение, пожалуйста :)

Автор: Гость