Определите высоту с которой упало тело если в момент удара о землю его скорость равна 25 м/с. Сколько времени падало тело Детальное решение, пожалуйста :)
Физика
Определите высоту с которой упало тело если в момент удара о землю его скорость равна 25 м/с. Сколько времени падало тело Детальное решение, пожалуйста :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vo=0 V=25 м/с H-? H=5t² V=10t t=25/10=2.5 c H=5*6.25=31.25 м
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