Определите выталкивающую силу действующую на тело объемом 2м кубических, погруже??ное в морскую воду
Математика
Определите выталкивающую силу действующую на тело объемом 2м кубических, погруже??ное в морскую воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Определим по формуле Архимеда: F(A) = pgV p = 1000 кг/м3, g=10 м/с2 F = 1000*10*2 =20 000 H
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