Определите значение каждой поговорки,данной ниже,и запишите его.Разделите поговорки на несколько групп и запишите,что у вас получилось.По какому приципу вы обьединили поговорк и?Ответ запишите. Небо коптить,Как рыб...

Определите значение каждой поговорки,данной ниже,и запишите его.Разделите поговорки на несколько групп и запишите,что у вас получилось.По какому приципу вы обьединили поговорк и?Ответ запишите. Небо коптить,Как рыба в воде,Свет из очей выкатился,приказал долго жить ,умирать за делом,в сорочке родился,на роду написано,везет как утопленнику,из огня да в полымя,попал как кур в ощип,хоть волком вой,мухи не убьет,есть как ржа железо,держать камень за пазухой,глядеть волком,в ежовых рукавицах