Определите,какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают.Какой знак препинания ставятся между однородными членами,связаными только интонацией пер ечесления?Спишите и подчеркните однородны...

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Определите,какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают.Какой знак препинания ставятся между однородными членами,связаными только интонацией пер ечесления?Спишите и подчеркните однородные члены предложения. 1.Кузнечики,сверчки,скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую музыку . 2.В поле,в роще, в воздухе царствовало безмолвие. 3. Лес зазвенел , застонал,затрещал . 4.Пашня всюду заросла сильными, живучими,не прихотливыми сорняками . 5.По улице ветер гнал перья,стружки ,пыль. 6.Искры летели на лево,на право,вверх.

Автор: Гость