Определите,какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают.Какой знак препинания ставятся между однородными членами,связаными только интонацией пер ечесления?Спишите и подчеркните однородны...
Разное
Определите,какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают.Какой знак препинания ставятся между однородными членами,связаными только интонацией пер ечесления?Спишите и подчеркните однородные члены предложения. 1.Кузнечики,сверчки,скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую музыку . 2.В поле,в роще, в воздухе царствовало безмолвие. 3. Лес зазвенел , застонал,затрещал . 4.Пашня всюду заросла сильными, живучими,не прихотливыми сорняками . 5.По улице ветер гнал перья,стружки ,пыль. 6.Искры летели на лево,на право,вверх.
Ответ(ы):
Гость:
Кузнечики, сверчки, скрипачи, и медведки(однород. подлежащее) В поле, в роще, в воздухе( однород.обстоятельства) Зазвенел, застонал, затрещал( однород. сказуемые) Сильными, живучими, неприхотливыми(однород. определение) Перья, стружки, пыль(однород. дополнение) Налево, направо, вверх(однород. обстоятельства).
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