Определите,какими членами предложения являются выделеные Слова.Подчеркните Междометие как члены предложения,если они ими являются1.Гонорар-увы и ах. 2 . Заладил ты свое ох да ох. 3. Выпряг народ-лошадей-и купчину с кр...

Определите,какими членами предложения являются выделеные Слова.Подчеркните Междометие как члены предложения,если они ими являются1.Гонорар-увы и ах. 2 . Заладил ты свое ох да ох. 3. Выпряг народ-лошадей-и купчину с криком ура по дороге помчал. 4. Ба! Знакомые все лица.