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Определите,на какой по счёту слог в слове падает ударение.
Определите,на какой по счёту слог в слове падает ударение.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
На первый слог падает ударение
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