Определите,в каких предложениях вместо слова одеть нужно употребить слово надеть. к каким частям речи относятся выделенные слова?? 1.На улице холодно,надо одеть теплые вещи. 2.завтра на тренировку я хочу одеть белую ф...

Определите,в каких предложениях вместо слова одеть нужно употребить слово надеть. к каким частям речи относятся выделенные слова?? 1.На улице холодно,надо одеть теплые вещи. 2.завтра на тренировку я хочу одеть белую футболку и черные шорты.3.на праздник мама хочет одеть дочку в нарядное платье.4.девочка помогла маме одеть младшего брата.5.он одел новые кроссовки. Помогите пожалуйста срочно!! Заранее спасибо!!!