Определить балансовую прибыль Исходные данные: Выручка от реализации тыс. руб. 27654 Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 15678 Внереализационные доходы, т ыс. руб. 578 Внереализационные расходы, тыс...

Определить балансовую прибыль Исходные данные: Выручка от реализации тыс. руб. 27654 Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 15678 Внереализационные доходы, т ыс. руб. 578 Внереализационные расходы, тыс. руб. 365

Ответ(ы):

Ответил Гость:
27654-15678=11976 11976+578=12554 12554-365=12181 вроде так
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