Определить, сколько слов в тексте содержит удвоенную согласную. Язык программирования паскаль.

Определить, сколько слов в тексте содержит удвоенную согласную. Язык программирования паскаль.

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