Определить стиль текст: На склоне небольшого пригорка одиноко стояла молодая берёзка. У неё была нежная и светлая атласная кожица. Берёза по-детски радостно взмахивала ветвями , восторженно приветствовала солнце. ...

Определить стиль текст: На склоне небольшого пригорка одиноко стояла молодая берёзка. У неё была нежная и светлая атласная кожица. Берёза по-детски радостно взмахивала ветвями , восторженно приветствовала солнце.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Стиль текста - художественный с элементами описания
Похожие вопросы