Определить стиль текст: На склоне небольшого пригорка одиноко стояла молодая берёзка. У неё была нежная и светлая атласная кожица. Берёза по-детски радостно взмахивала ветвями , восторженно приветствовала солнце. ...
Определить стиль текст: На склоне небольшого пригорка одиноко стояла молодая берёзка. У неё была нежная и светлая атласная кожица. Берёза по-детски радостно взмахивала ветвями , восторженно приветствовала солнце.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Стиль текста - художественный с элементами описания