Определив свой вес и площадь подошвы вашей обуви, вычислите, какое давление вы оказываете на пол. вес мой 60 клеток628 размер ноги 38

Физика
Определив свой вес и площадь подошвы вашей обуви, вычислите, какое давление вы оказываете на пол. вес мой 60 клеток628 размер ноги 38
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
давление = сила : S p = F : S F = mg g = 10 Н/кг значит массу (вес) умнажаеть на 10н/кг так вы узнаете F и через формулу p = F : S находите давление) только на 2 умножте. . ноги же 2
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