Опредили о чем говорится в тексте. отшумел и ушел прочь летний дождь. из-за туч выб??алось солнце. и тотчас на листьях деревьев заискрились водяные капли, а через небосвод перекинулась радуга. какая же она красивая!
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Опредили о чем говорится в тексте. отшумел и ушел прочь летний дождь. из-за туч выб??алось солнце. и тотчас на листьях деревьев заискрились водяные капли, а через небосвод перекинулась радуга. какая же она красивая!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом тексте говорится о Весне
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