Опредили о чем говорится в тексте. отшумел и ушел прочь летний дождь. из-за туч выб??алось солнце. и тотчас на листьях деревьев заискрились водяные капли, а через небосвод перекинулась радуга. какая же она красивая!

Русский язык

Опредили о чем говорится в тексте. отшумел и ушел прочь летний дождь. из-за туч выб??алось солнце. и тотчас на листьях деревьев заискрились водяные капли, а через небосвод перекинулась радуга. какая же она красивая!

Автор: Гость