опредилите объем углекислого газа, вступившего в реакцию с раствором гидроксида натрия, если в результате реакции было получено 53 г карбоната натрия

Химия

опредилите объем углекислого газа, вступившего в реакцию с раствором гидроксида натрия, если в результате реакции было получено 53 г карбоната натрия

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