опредилите объем углекислого газа, вступившего в реакцию с раствором гидроксида натрия, если в результате реакции было получено 53 г карбоната натрия
Химия
опредилите объем углекислого газа, вступившего в реакцию с раствором гидроксида натрия, если в результате реакции было получено 53 г карбоната натрия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 2NaOH + CO2= Na2CO3 + H2O n(Na2Co3)=53г/106 г/моль=0,5 моль n(CO2)= n(Na2Co3)=0,5 моль V(CO2)=0,5моль *22,4 л/моль= 11,2 л
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