Оприделите от химической связи в веществах формулами которых: H2, CO2, I2, CaS, BaCl2, N2, MgO, SO2,OF2, PH3, SiH4, SCl4, NaH,Mg2N
Химия
Оприделите от химической связи в веществах формулами которых: H2, CO2, I2, CaS, BaCl2, N2, MgO, SO2,OF2, PH3, SiH4, SCl4, NaH,Mg2N
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ков неполярная 2) ков полярная 3)ков неполярная 4) ионная 5) ионная 6) ков неполярная 7)ионная 8) ков полярная 9) ков полярная 10) ионная 11) ионная 12)ков полярная 13) ионная 14) ионная ков- ковалентная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Прочитай текст и озаглавь .напиши заголовок.Ранним утром мы поехали кататься на л??жах. В лесу было тихо. Плавно падали снежинки. Ястала около елоч...
География
И вот ещё вопрос такой : укажите,какой из перечисленных видов транспорта является самым дешевым в перевозке пассаажиров ? А)автомобильный б)железно...