Оприделите от химической связи в веществах формулами которых: H2, CO2, I2, CaS, BaCl2, N2, MgO, SO2,OF2, PH3, SiH4, SCl4, NaH,Mg2N

Химия
Оприделите от химической связи в веществах формулами которых: H2, CO2, I2, CaS, BaCl2, N2, MgO, SO2,OF2, PH3, SiH4, SCl4, NaH,Mg2N
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ков неполярная 2) ков полярная 3)ков неполярная 4) ионная 5) ионная 6) ков неполярная 7)ионная 8) ков полярная 9) ков полярная 10) ионная 11) ионная 12)ков полярная 13) ионная 14) ионная ков- ковалентная
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