Оприделите от химической связи в веществах формулами которых: H2, CO2, I2, CaS, BaCl2, N2, MgO, SO2,OF2, PH3, SiH4, SCl4, NaH,Mg2N

Химия

Оприделите от химической связи в веществах формулами которых: H2, CO2, I2, CaS, BaCl2, N2, MgO, SO2,OF2, PH3, SiH4, SCl4, NaH,Mg2N

Автор: Гость