Опыт. как распределяется вода по ровной и неровной поверхности. вывод

Опыт. как распределяется вода по ровной и неровной поверхности. вывод

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Не зная может жидко $$$:///$$$$$""/^
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