Оқушы: жалпы или жалқы ?? Біздің и сынып - часть речи, вопрос, деректі или дерексіз, жанды или жансыз жалқы или жалпы.

Қазақ тiлi

Оқушы: жалпы или жалқы ?? Біздің и сынып - часть речи, вопрос, деректі или дерексіз, жанды или жансыз жалқы или жалпы.

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