Оқушы: жалпы или жалқы ?? Біздің и сынып - часть речи, вопрос, деректі или дерексіз, жанды или жансыз жалқы или жалпы.
Қазақ тiлi
Оқушы: жалпы или жалқы ?? Біздің и сынып - часть речи, вопрос, деректі или дерексіз, жанды или жансыз жалқы или жалпы.
Ответ(ы):
Гость:
Оқушы жалпы, сынып- зат есім, не? (сынып), деректі, жалпы
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